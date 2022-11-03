مجتمع
ناقلو البضائع يشلون إمدادات السلع
ربحت وزارة التجهيز والماء بضعة أشهر، في سبيل تأجيل غضب أرباب الشاحنات والناقلات، الذين ينقلون مختلف السلع داخل مدن المملكة وخارجها، غير أن الاحتقان عاد من جديد، بعد الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، إذ لم يغط الدعم الذي قدمته الحكومة للمهنيين، حجم الزيادات المتراكمة في الأشهر الأخيرة.أكمل القراءة »
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