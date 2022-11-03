وطنية
إصلاح المقاصة سيكون تدريجيا
ساد خلاف وزاري حول كيفية التخلص من صندوق المقاصة الذي ابتلع 40 مليار درهم في 2022، دون أن يستفيد منه الملايين من الفقراء، إذ كان متوقعا حذف الصندوق في مشروع مالية 2023، لتتراجع الحكومة في آخر لحظة بضغط من وزراء الاستقلال. وتردد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية،أكمل القراءة »
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