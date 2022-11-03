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التجربة الكندية في الموسيقى بالرباط
مهنيون يشاركون للمرة الأولى في مهرجان “تأشيرة من أجل الموسيقى” سيحل بالمغرب وفد من المهنيين الموسيقيين من كندا للمشاركة للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان “تأشيرة، من أجل الموسيقى” بالرباط خلال نونبر الجاري، بهدف تبادل الخبرات مع المهنيين المغاربة ودعم التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال. ويضمأكمل القراءة »
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