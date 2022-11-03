اذاعة وتلفزيون
“بنات العساس” على “الأولى”
سيلتقي مشاهدو قناة “الأولى”، اليوم (الخميس)، على الساعة التاسعة والنصف مع أحداث مسلسل “بنات العساس”، من بطولة دنيا بوطازوت ومنى فتو وعزيز الحطاب وإخراج إدريس الروخ. وتحكي قصة المسلسل معاناة شقيقتين اضطرتا إلى الهرب إلى البيضاء، بعد أن وجدتا نفسيهما عرضة للشارع بسبب إدمان وإفلاس والدهما، وتتحملأكمل القراءة »
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