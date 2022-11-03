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“أدوار للمسرح الحر” في جولة فنية
واصلت فرقة “أدوار للمسرح الحر” بكلميم جولتها المسرحية في آسا ومهرجان هوارة الدولي للمسرح بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إذ احتضنت قاعة العروض والندوات بإقليم أسا الزاك، عرضا جديدا لمسرحية “نصراني ف تراب البيضان”. وستختتم الفرقة جولتها المسرحية، غدا (الجمعة) بأولاد تايمة، ضمن فعاليات مهرجان هوارةأكمل القراءة »
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