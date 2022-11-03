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بوشناق و”إعاقة” المجال الفني
وصف الفنان حميد بوشناق الوضع الذي تعيشه الساحة الفنية بأنه يعاني “إعاقة”، إذ خرج عن صمته في حديثه إلى متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”. وتساءل بوشناق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، قائلا “ماذا يقع في المجال الفني والثقافي؟، إنه يعاني إعاقة”، داعيا إلى ضرورة الحفاظ علىأكمل القراءة »
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