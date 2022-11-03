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شهادات
سجال مستمر رغم مرور أزيد من عام على المصادقة على مشروع قانون تنظيم زراعة القنب الهندي وتقنين استعمالاته، لازال السجال مستمرا حول عدد من النقط الأساسية، التي كان من الأجدر حلها قبل الشروع في منح المزارعين تراخيص ممارسة هذه الزراعة، من بينها إعادة النظر في تحديد المناطقأكمل القراءة »
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