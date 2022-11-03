وطنية
وهبي: أساند احتجاجات المحامين
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه لن يسحب المقتضيات الخاصة بضرائب المحامين في مشروع قانون مالية 2023، وأنه مستعد للجلوس إلى طاولة الحوار معهم. وأكد وهبي أنه يساند احتجاجات المحامين، ويتفهم الإكراهات التي يعانونها، وتابع الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة العدل، بل أمر الموظفين بتوفير كلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا