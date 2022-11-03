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فريال في “حسن المصري” بدأت الفنانة فريال يوسف تصوير مشاهدها في فيلم “حسن المصري” مع الفنان أحمد حاتم ببيروت. وتشارك في بطولة العمل الفنانة اللبنانية دي دياموند بو عبود ومراد مكرم تحت إدارة المخرج سمير الحبشي. وكشفت فريال أنها تجسد شخصية زوجة مراد مكرم وذلك للمرة الثانية،أكمل القراءة »
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