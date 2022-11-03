ملف الصباح
500 مليار مداخيل ضريبية
رقم معاملات سوق القنب الهندي الخاص بالاستعمالات القانونية يتجاوز 13 مليار دولار منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص أولى لمستثمرين، من أجل إقامة مشاريع تحويل هذه النبتة إلى منتوجات صناعية. وتشير التوقعات الأولية إلى أن تقنين القنب الهندي سيمكن من جلب استثمارات بالملايير،أكمل القراءة »
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