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ملف الصباح

500 مليار مداخيل ضريبية

منذ 3 ثواني
رقم معاملات سوق القنب الهندي الخاص بالاستعمالات القانونية يتجاوز 13 مليار دولار منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص أولى لمستثمرين، من أجل إقامة مشاريع تحويل هذه النبتة إلى منتوجات صناعية. وتشير التوقعات الأولية إلى أن تقنين القنب الهندي سيمكن من جلب استثمارات بالملايير،أكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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