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الرياضة

3000 تذكرة لديربي السريع وبني ملال

منذ 10 دقائق
طبع سريع وادي زم 3000 تذكرة لمباراة الديربي، التي تجمعه برجاء بني ملال، غدا (الجمعة)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة التاسعة من بطولة القسم الثاني. وحدد سريع وادي زم أثمنة الولوج إلى المدرجات المكشوفة في 20 درهما، و50 للمغطاة. ومن المنتظر أن تعرف المواجهة تدفقا كبيرا لمناصريأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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