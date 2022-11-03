الصباح الفني
سهرة “خاوا خاوا”
فوضيل والجابوني والطالياني ألهبوا حماس جمهور «مازاغان» لم تكن عودة “سهرات مازاغان”، بعد انقطاع سنتين بسبب الجائحة، عادية. بل كانت “شاخذة” بامتياز، ليس فقط بفضل النجوم المشاركين، بل بفضل الإقبال الكبير للجمهور، و”النشاط” الذي دب في القاعة، منذ انطلاق أول نغمة “ترومبيت” في الحفل الذي احتضنهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا