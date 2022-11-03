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الصباح الفني

سهرة‭ “‬خاوا‭ ‬خاوا‭”‬

منذ 54 ثانية
كادير الجابوني (خاص)
فوضيل‭ ‬والجابوني‭ ‬والطالياني‭ ‬ألهبوا‭ ‬حماس‭ ‬جمهور‭ ‬‮«‬مازاغان‮»‬‭ ‬ لم‭ ‬تكن‭ ‬عودة‭ “‬سهرات‭ ‬مازاغان‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬سنتين‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة،‭ ‬عادية‭. ‬بل‭ ‬كانت‭ “‬شاخذة‭” ‬بامتياز،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بفضل‭ ‬النجوم‭ ‬المشاركين،‭ ‬بل‭ ‬بفضل‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬للجمهور،‭ ‬و‭”‬النشاط‭” ‬الذي‭ ‬دب‭ ‬في‭ ‬القاعة،‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬أول‭ ‬نغمة‭ “‬ترومبيت‭” ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬احتضنه‭أكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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