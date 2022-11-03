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وطنية

نقابات‭ “‬الطاكسيات‭” ‬تحتج‭ ‬بالبيضاء

منذ 48 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬الوقفة‭ ‬الاحتجاجية‭          (‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬خليفة‭)‬
قررت‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬عشر‭ ‬نقابات‭ ‬مهنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة،‭ ‬النزول‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬والاحتجاج‭ ‬أمام‭ ‬ولاية‭ ‬جهة‭ ‬البيضاء،‭ ‬وشل‭ ‬حركة‭ ‬السير،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭) ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬أوضاعا‭ ‬مزرية‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬القرارات‭ “‬غير‭ ‬المقبولة‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تشريد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬وأسرهم،‭ ‬حسب‭ ‬المحتجين‭.‬ وفي‭ ‬هذا‭أكمل القراءة »

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منذ 48 ثانية


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