وطنية
نقابات “الطاكسيات” تحتج بالبيضاء
قررت ما يزيد عن عشر نقابات مهنية في قطاع سيارات الأجرة، النزول إلى الشارع والاحتجاج أمام ولاية جهة البيضاء، وشل حركة السير، صباح أمس (الأربعاء) بسبب ما اعتبرته أوضاعا مزرية ناتجة عن القرارات “غير المقبولة”، التي ساهمت في تشريد عدد من المهنيين وأسرهم، حسب المحتجين. وفي هذاأكمل القراءة »
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