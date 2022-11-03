الرياضة
المولودية يحل أزمة الملعب
خاض مولودية وجدة أولى حصصه التدريبية هذا الموسم، بملحق الملعب الشرفي، أول أمس (الثلاثاء). وسيتدرب مولودية وجدة طيلة الأسبوع بملحق الملعب الشرفي، الذي بات جاهزا لاستقبال الفريق بحصة في اليوم. وأكد عبد القادر تليم، مدير الملعب الشرفي بوجدة، ل”الصباح» أن ملعب التداريب المكسو بالعشب الطبيعي بات جاهزا،أكمل القراءة »
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