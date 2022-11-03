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أســــــرة

رقم: 6‭‬نصائح‭ ‬للعناية‭ ‬بحديثي‭ ‬الولادة

منذ 3 دقائق
مراقبة‭ ‬حفاظة‭ ‬الرضيع‭                  (‬خاص‭)‬
هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الخبراء‭ ‬تخص‭ ‬الاعتناء‭ ‬بحديثي‭ ‬الولادة،‭ ‬منها‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الطريقة‭ ‬الصحيحة‭ ‬لحملهم،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬عنق‭ ‬الرضيع‭ ‬أثناء‭ ‬حمله‭ ‬بين‭ ‬الذراعين،‭ ‬لأن‭ ‬تحرك‭ ‬الرأس‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬منضبطة‭ ‬قد‭ ‬يضر‭ ‬بدماغ‭ ‬الطفل‭.‬ بعد‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬مساعدة‭ ‬الرضيع‭  ‬على‭ ‬التجشؤ‭ ‬لتحرير‭أكمل القراءة »

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