أســــــرة
رقم: 6نصائح للعناية بحديثي الولادة
هناك مجموعة من النصائح التي يقدمها الخبراء تخص الاعتناء بحديثي الولادة، منها الحرص على الاعتماد الطريقة الصحيحة لحملهم، والحرص على دعم عنق الرضيع أثناء حمله بين الذراعين، لأن تحرك الرأس بطريقة غير منضبطة قد يضر بدماغ الطفل. بعد الرضاعة الطبيعية، من المهم مساعدة الرضيع على التجشؤ لتحريرأكمل القراءة »
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