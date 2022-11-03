الرياضة
“طاس” تفتح ملف الرجاء والورفلي
حددت 21 نونبر للنظر في مطالبة اللاعب بـ 260 مليونا حددت محكمة التحكيم الرياضية الدولية “طاس” تاريخ 21 نونبر الجاري، للنظر في الدعوى القضائية التي رفعها الرجاء الرياضي أمامها، ضد المدافع الليبي سند الورفلي. وعلمت “الصباح”، أن “طاس” حددت التاريخ المذكور للنظر في الدعوى المرفوعة من الرجاءأكمل القراءة »
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