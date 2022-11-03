الرياضة
حمد الله…اللغز
الحقيقة الغائبة ستنكشف بعد مونديال قطر 2022 يبدو أن مسلسل عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد السعودي، مع المنتحب الوطني، اقترب من محطته الأخيرة، بعد أن ظهرت بعض الإشارات من الناخب الوطني ومحيطه، باستبعاده عن مونديال قطر 2022. تدل كل المؤشرات بأن حمد الله، لن يكون ضمنأكمل القراءة »
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