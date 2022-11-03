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الصباح الفني

تكريم‭ ‬مفتاح‭ ‬بأكادير

منذ 47 ثانية
محمد مفتاح (خاص)
حظي‭ ‬الممثل‭ ‬محمد‭ ‬مفتاح‭ ‬بتكريم‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للمسرح‭ ‬وفنون‭ ‬الخشبة‭ ‬بأكادير،‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ “‬يلاه‭ ‬للفن‭ ‬والمبادرة‭ ‬الثقافية‭”‬،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬المهرجان‭ ‬بصيغة‭ ‬الجمع‭”.‬ وشارك‭ ‬مفتاح،‭ ‬الذي‭ ‬اختارته‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬رئيسا‭ ‬شرفيا‭ ‬لفعالياته،‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أعمال‭ ‬مغربية‭ ‬وعربية‭ ‬منها‭ ‬فيلم‭ “‬الرسالة‭” ‬ومسلسلات‭ “‬صلاح‭أكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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