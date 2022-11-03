الصباح الفني
تكريم مفتاح بأكادير
حظي الممثل محمد مفتاح بتكريم خلال فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة بأكادير، المنظم من قبل “يلاه للفن والمبادرة الثقافية”، تحت شعار “المهرجان بصيغة الجمع”. وشارك مفتاح، الذي اختارته إدارة المهرجان رئيسا شرفيا لفعالياته، في عدة أعمال مغربية وعربية منها فيلم “الرسالة” ومسلسلات “صلاحأكمل القراءة »
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