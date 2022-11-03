الرياضة
عصبة الهواة أمام القضاء
إدارية الرباط أجلت البت في انتخاب الكعواشي أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، النظر في الطعن المقدم من قبل زكريا لمراحي، رئيس النادي البلدي للعيون، ضد جمال الدين الكعواشي، المنتخب رئيسا للعصبة الوطنية هواة، في الجمع المنعقد في يوليوز الماضي، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وعلمت «الصباح»،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا