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الرياضة

عصبة الهواة أمام القضاء

منذ دقيقة واحدة
إدارية الرباط أجلت البت في انتخاب الكعواشي أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، النظر في الطعن المقدم من قبل زكريا لمراحي، رئيس النادي البلدي للعيون، ضد جمال الدين الكعواشي، المنتخب رئيسا للعصبة الوطنية هواة، في الجمع المنعقد في يوليوز الماضي، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وعلمت «الصباح»،أكمل القراءة »

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