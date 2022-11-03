الرياضة
استنفار بالرجاء بسبب الجمع والضرائب
اجتماع للمكتب لتحديد تاريخ الكشف عن نتائج الافتحاص المالي يعيش المكتب المسير للرجاء الرياضي استنفارا، بخصوص توقيت عقد جمع استثنائي، للكشف عن تفاصيل الافتحاص الذي قام به مكتب متخصص لمالية النادي، للسنوات القليلة الماضية. وسبق لعزيز البدراوي، رئيس الفريق الأخضر، أن وعد بعرض كل النتائج على الجماهيرأكمل القراءة »
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