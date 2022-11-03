الرياضة
كأس العرش تنطلق من العصب
راسلت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة العصبة الجهوية والأندية المنضوية تحت لواء الجامعة، بخصوص تنظيم منافسات كأس العرش للموسم الكروي 2021/2022. وأكدت العصبة في مراسلتها أن تصفيات الدور التمهيدي ستجرى على مستوى كل عصبة، بمشاركة فرق القسم الشرفي والقسم الرابع، وكذا الأندية المشاركة في بطولة القسم الثانيأكمل القراءة »
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