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الرياضة

كأس العرش تنطلق من العصب

منذ دقيقة واحدة
راسلت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة العصبة الجهوية والأندية المنضوية تحت لواء الجامعة، بخصوص تنظيم منافسات كأس العرش للموسم الكروي 2021/2022. وأكدت العصبة في مراسلتها أن تصفيات الدور التمهيدي ستجرى على مستوى كل عصبة، بمشاركة فرق القسم الشرفي والقسم الرابع، وكذا الأندية المشاركة في بطولة القسم الثانيأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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