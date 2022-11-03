ملف الصباح
يعالج أنواعا نادرة من الصرع
بحوث أكدت فعالية “الكيف” في التخفيف من الآلام ومعالجة أمراض مزمنة أكد فريق بحث مغربي، فعالية مستخلصات القنب الهندي في علاج بعض أنواع الصرع، وفي التخفيف من حدة أزمته وتقليص مدتها لدى المصابين بالمرض. وتوصل الفريق، تحت قيادة دليلة بوستة، الأستاذة بكلية العلوم ظهر المهراز بفاس، إلىأكمل القراءة »
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