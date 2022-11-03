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ملف الصباح

يعالج أنواعا نادرة من الصرع

منذ 15 ثانية
An Israeli woman works at the BOL (Breath Of Life) Pharma greenhouse in the country's second-largest medical cannabis plantation, near Kfar Pines in northern Israel, on March 9, 2016. - The recreational use of cannabis is illegal in the Jewish state, but for the past 10 years its therapeutic use has not only been permitted but also encouraged. Last year, doctors prescribed the herb to about 25,000 patients suffering from cancer, epilepsy, post-traumatic stress and degenerative diseases. The purpose is not to cure them but to alleviate their symptoms. Forbidden to export its cannabis plants, Israel is concentrating instead on marketing its agronomic, medical and technological expertise in the hope of becoming a world hub in the field. (Photo by JACK GUEZ / AFP) / TO GO WITH AFP STORY BY DAPHNE ROUSSEAU
بحوث أكدت فعالية “الكيف” في التخفيف من الآلام ومعالجة أمراض مزمنة أكد فريق بحث مغربي، فعالية مستخلصات القنب الهندي في علاج بعض أنواع الصرع، وفي التخفيف من حدة أزمته وتقليص مدتها لدى المصابين بالمرض. وتوصل الفريق، تحت قيادة دليلة بوستة، الأستاذة بكلية العلوم ظهر المهراز بفاس، إلىأكمل القراءة »

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