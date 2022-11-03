حوادث
تهمة حمل سلاح غير مرخص تلاحق قائدا
أصاب به ضحية عن طريق الخطأ في رحلة صيد ومطالب بالتحقيق معه قالت جمعية حقوقية إن قائدا بإقليم شفشاون، أطلق النار على مواطن، عن طريق الخطأ، في رحلة صيد، نظمت أخيرا، بإحدى المناطق التابعة للإقليم. وزادت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن المشكل الذي لم يترتب عنه،أكمل القراءة »
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