حوادث
تحايل على وزارة التجارة لتهريب الذهب
متورطون أسسوا شركات للحصول على رخص التصدير المؤقت بعد أن حاصرتهم وزارة الصناعة التقليدية كشف فاعلون في قطاع الذهب تنامي عمليات تحايل على وزارة الصناعة والتجارة، من قبل جهات سارعت إلى تأسيس شركات للذهب بطرق ملتوية من أجل الاستفادة من رخص التصدير المؤقت، لإغراق المغرب بالذهب والأحجارأكمل القراءة »
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