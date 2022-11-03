الرياضة
بنعبيد يعوض الزنيتي بالمنتخب
الركراكي قطع جولته الأوربية لأسباب عائلية اضطر وليد الركراكي، الناخب الوطني، إلى توجيه الدعوة إلى مهدي بنعبيد، حارس مرمى الفتح الرياضي، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبل. وضم الركراكي الحارس بنعبيد إلى اللائحة الموسعة، المتكونةأكمل القراءة »
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