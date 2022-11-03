أســــــرة
وصفات مع كراميلا: كيك الشطرنج
المقادير: 3 حبات من البيض كأس من السكر كأس من الزيت كأس من الحليب كأسان من الدقيق 16 غراما من خميرة الحلويات فانيلا القليل من الملح ملعقتان من الكاكاو طريقة التحضير: نضع البيض في وعاء ونضيف إليه القليل من الملح والفانيلا، نمزج جيدا بالخلاط الكهربائي،أكمل القراءة »
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