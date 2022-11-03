fbpx
أســــــرة

وصفات‭ ‬مع‭ ‬كراميلا: كيك‭ ‬الشطرنج

منذ 59 ثانية
المقادير‭:‬ ‭  ‬3‭ ‬حبات‭ ‬من‭ ‬البيض كأس‭ ‬من‭ ‬السكر كأس‭ ‬من‭ ‬الزيت كأس‭ ‬من‭ ‬الحليب كأسان‭ ‬من‭ ‬الدقيق 16‭ ‬غراما‭ ‬من‭ ‬خميرة‭ ‬الحلويات فانيلا القليل‭ ‬من‭ ‬الملح ملعقتان‭ ‬من‭ ‬الكاكاو طريقة‭ ‬التحضير‭:‬ ‭ ‬نضع‭ ‬البيض‭ ‬في‭ ‬وعاء‭ ‬ونضيف‭ ‬إليه‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الملح‭  ‬والفانيلا،‭ ‬نمزج‭ ‬جيدا‭ ‬بالخلاط‭ ‬الكهربائي،‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 59 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى