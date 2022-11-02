تصاعد حدة الجدل القانوني بجامعة الدراجات النارية

أيت بلا قال إنه ظلم ب”خرق قانوني” والرئيس يؤكد أنه تمت المصادقة على القانون بحضور الوزارة

يتواصل الجدل داخل جامعة الدراجات النارية، بخصوص القرار التأديبي الذي سلط على الدراج أمين أيت بلا، الذي يعتبره غير قانوني لأنه صادر عن لجنة غير قانونية، بناء على النظام التأديبي للجامعة، في وقت يتشبث الرئيس، سعيد مجاد، بقانونيتها، بل ويؤكد أن وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، كانتا حاضرتين في يوم تعيين أعضائها في جمع عام.

وقال أيت بلا في اتصال مع “الصباح”، إنه “عوقب بسبب مراسلته للاتحاد الدولي للدراجات النارية، بعدما أبعد من المشاركة في دوري الأمم”، الذي نظم بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أشهر قليلة، في وقت يقول الرئيس مجاد ل”الصباح” إن الدراج يسعى ل”إثارة الفتنة”، وإن هناك “من يدفع به للخطأ”.

ويطعن أيت بلا في المادة السادسة من النظام التأديبي، التي تتحدث عن عدم قانونية انضمام رؤساء أندية للجنة التأديبية، التي مر أمام أعضائها، أخيرا، فيما يؤكد الرئيس مجاد أن المادة “أحدثها المكتب المديري نفسه في إطار نظام تأديبي صودق عليه في جمع 2022 بحضور اللجنة الأولمبية والوزارة، بعدما أصرت الأخيرة على إحداث لجنة تأديبية ولجنة للاستئناف”، معتبرا أن النظام التأديبي “قانون داخلي لا علاقة له بقانون الرياضة 30.09″، علما أنه “في إطار الشفافية” يقول مجاد، “أزلنا أعضاء بالمكتب من عضوية اللجنة التأديبية رغم قانونية ذلك، وتم التصويت عليها في جمع 2022، على أن يبدأ تطبيق المادة السادسة في جمع 2023”.

من جهته، يضيف أيت بلا أن الجامعة تسعى لتشويه صورته، رغم أنه حقق نتائج جيدة في السنوات الأخيرة، واحتل وصافة البطولة الوطنية أكثر من مناسبة، بل نال شهادات اعتراف وتقدير من الجامعة نفسها.

ونفى سعيد مجاد ذلك، وقال إن الجامعة لا تتلقى أموالا كبيرة من الوزارة، وإنه صرف من ماله الخاص لسنوات على هذه الرياضة، وإنه أشرف بنفسه على تدريب أيت بلا داخل ناديه، ومنحه فرصا عديدة للمشاركة في مسابقات خارجية، لكنه لم يحقق نتائج جيدة، “بشهادة رئيس ناديه الحالي”.

وقال مجاد إنه دخل للجامعة في 2021، وكانت تعرف “عشوائية”، و”غياب قوانين كافية”، ليستهل مسار تعزيز الترسانة القانونية، بدءا من جمع 2022، وسيستمر ذلك في جمع السنة المقبلة.

وأكد أيت بلا أنه لم يتوصل بالقرار التأديبي بشكل رسمي، وهو الأمر الذي نفاه رئيس الجامعة، وقال إنه توصل به في بريده الإلكتروني، كما توصل برسالة أخرى تحذيرية، تدعوه للامتثال للقرار، مضيفا أنه لو ارتكبت الجامعة خطأ، لتم تنبيهها من قبل وزارة الرياضة.