أســــــرة
المزاجية… قلة النضج
قال مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي في حديثه ل”الصباح” إن تعامل بعض الأشخاص بمزاجية مع محيطهم بشكل عام يعكس قلة النضج لديهم. وعلوي أمراني إن المزاجية تعتبر من الصفات، التي تثير استياء وانزعاج الأشخاص المحيطين بصاحبها، وخاصة المقربين منه الذين يرفضونأكمل القراءة »
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