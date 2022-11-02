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أســــــرة

المزاجية‭… ‬قلة‭ ‬النضج

منذ 11 دقيقة
قال‭ ‬مهدي‭ ‬علوي‭ ‬أمراني،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬السلوكي‭ ‬المعرفي‭ ‬والعلاج‭ ‬الأسري‭ ‬النسقي‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬إن‭ ‬تعامل‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬بمزاجية‭ ‬مع‭ ‬محيطهم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬يعكس‭ ‬قلة‭ ‬النضج‭ ‬لديهم‭.‬ وعلوي‭ ‬أمراني‭ ‬إن‭ ‬المزاجية‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الصفات،‭ ‬التي‭ ‬تثير‭ ‬استياء‭ ‬وانزعاج‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحيطين‭ ‬بصاحبها،‭ ‬وخاصة‭ ‬المقربين‭ ‬منه‭ ‬الذين‭ ‬يرفضون‭أكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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