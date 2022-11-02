الرياضة
إناث الجيش في تحد جديد
يواجهن بوفالوز الزامبي وعليوة أكد أن المباراة لن تكون سهلة يخوض الجيش الملكي لكرة القدم النسوية مواجهة قوية أمام غرين بوفالوز الزامبي، اليوم (الأربعاء)، انطلاقا من الثامنة، بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، ضمن عصبة الأبطال الإفريقية. ولن تكون مهمة إناث الجيشأكمل القراءة »
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