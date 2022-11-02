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حوادث

العثور على جثة فرنسي متحللة بطنجة

منذ 13 ثانية
أسفرت شكوك مواطنين أثارت انتباههم رائحة كريهة تنبعث من إقامة تقع بمركب سكني وسط طنجة، عن اكتشاف جثة موطن فرنسي، عثر عليها داخل شقة وهي في طور التحلل، نتيجة انقضاء أزيد من أسبوع على وفاة صاحبها. وأفاد مصدر أمني، أن جثة الهالك، البالغ من العمر 64 سنة،أكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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