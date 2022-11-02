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أســــــرة

القرنبيط‭ ‬مفيد‭ ‬لصحة‭ ‬العظام

منذ 16 ثانية
يساعد‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬السرطان‭                            (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬نصح‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عنه شدد‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬والرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تناول‭ ‬القرنبيط‭ ‬أو‭ “‬شو‭ ‬فلور‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الخضر‭ ‬المتوفرة‭ ‬بكثرة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬نظرا‭ ‬لفوائده‭ ‬الكثيرة‭ ‬وأبرزها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬العظام‭.‬ ‭”‬يعتبر‭ ‬القرنبيط‭ ‬من‭ ‬الخضر،‭أكمل القراءة »

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