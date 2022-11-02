أســــــرة
القرنبيط مفيد لصحة العظام
الدكتور الزغاري نصح المصابين بأمراض الجهاز الهضمي بالابتعاد عنه شدد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية والرياضة ل”الصباح” على أهمية تناول القرنبيط أو “شو فلور”، الذي يعتبر من الخضر المتوفرة بكثرة خلال الموسم الحالي، نظرا لفوائده الكثيرة وأبرزها المساهمة في صحة العظام. ”يعتبر القرنبيط من الخضر،أكمل القراءة »
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