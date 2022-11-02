الرياضة
هوار: لن أستطيع تسديد الديون
رئيس المولودية قال إن الجمهور مسؤول عن أزمة النتائج قال محمد هوار ، رئيس مولودية وجدة، إنه غير قادر على تسديد كل الديون التي في ذمة النادي لوحده، والتي تجاوزت خمسة ملايير. وكشف هوار، في تصريحات صحافية أن فريقه صرف 750 مليونا، منذ انطلاقة الموسم الكروي الجاري،أكمل القراءة »
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