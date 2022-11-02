الرياضة
أسبوع راحة للاعبي آسفي
يستفيد لاعبو أولمبيك آسفي من أسبوع راحة، بعد مباراتهم أمام الدفاع الحسني الجديدي، بعد غد (الجمعة)، في إطار الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول. وأفاد مصدر مسؤول أن المدرب قرر منح لاعبيه فترة راحة، بحكم توقف منافسات البطولة لمدة غير محددة، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في نهائياتأكمل القراءة »
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