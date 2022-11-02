الرياضة
“الرباط ران” لتشجيع المشي والجري
عراقي: نتوخى إعادة اكتشاف عاصمة الأنوار وعداؤون سابقون حاضرون سيكون سكان الرباط على موعد مع حدث رياضي غير تنافسي «الرباط ران» يومي 12 و13 نونبر الجاري، في سياق الاحتفاء بعاصمة الأنوار. وعقد منظمو هذا الحدث الرياضي ندوة صحافية في الرباط، لتسليط الضوء على «الرباط ران»، المقام بدعمأكمل القراءة »
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