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أســــــرة

حقيبة‭ ‬يد‭ ‬من‭ ‬الفرو

منذ 11 دقيقة
موديلات‭ ‬مختلفة‭ ‬تناسب‭ ‬الموضة‭    (‬خاص‭)‬
وجدت‭ ‬حقائب‭ ‬يد‭ ‬من‭ ‬الفرو،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬مكانا‭ ‬لها‭ ‬ضمن‭ ‬آخر‭ ‬صيحات‭ ‬الموضة‭ ‬الخاصة‭ ‬بموسم‭ ‬الخريف‭ ‬والشتاء،‭ ‬إذ‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬بموديلات‭ ‬وألوان‭ ‬مختلفة‭ ‬وأحجام‭ ‬كبيرة‭ ‬ومتوسطة‭.‬ ويعتبر‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة،‭ ‬أن‭ ‬قماش‭ ‬الفرو‭ ‬من‭ ‬الأقمشة‭ ‬الموسمية‭ ‬والشتوية‭ ‬الأنيقة،‭ ‬والتي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تمنح‭ ‬إطلالة‭ ‬فخمة‭ ‬ومميزة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭أكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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