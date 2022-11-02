أســــــرة
حقيبة يد من الفرو
وجدت حقائب يد من الفرو، مرة أخرى، مكانا لها ضمن آخر صيحات الموضة الخاصة بموسم الخريف والشتاء، إذ عادت إلى الواجهة بموديلات وألوان مختلفة وأحجام كبيرة ومتوسطة. ويعتبر خبراء الموضة، أن قماش الفرو من الأقمشة الموسمية والشتوية الأنيقة، والتي غالبا ما تمنح إطلالة فخمة ومميزة، مؤكدين أنأكمل القراءة »
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