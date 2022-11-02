الرياضة
الجامعة تعلن الحرب على مقرصني المباريات
منع «لايفات» الصفحات والمواقع ومصادرة معدات ومحاضر للمخالفين أعلنت جامعة كرة القدم الحرب على بث مباريات البطولة الوطنية على مواقع وصفحات غير مرخصة، على طريقة “اللايفات”. وأعطت الجامعة تعليمات لمراقبيها لمصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية، التي يتم استعمالها في بث مباريات البطولة، على غرار ما حدث في مباراةأكمل القراءة »
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