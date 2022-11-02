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تحت الدف
أغلق حمزة بلكبير، الوالي بالنيابة الذي عينه عبد الوافي لفتيت على رأس المديرية العامة للجماعات المحلية، الصنبور في وجه رؤساء جماعات اعتادوا “التمخميخ”، و”الجهاد” في المال العام. بلكبير، القادم إلى الداخلية من وزارة الاقتصاد والمالية، والذي استوعب أسرارها وخباياها، قطع “الما والضو” على رؤساء، ألفوا الحصول علىأكمل القراءة »
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