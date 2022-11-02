حوار
فقيه: تسليح حزب الله لـ”بوليساريو” مرفوض
الناشط السياسي اللبناني قال إنه ساهم في فيلم حول الصحراء المغربية وإن زعماء الانفصال فاوضوه يتحدث محمود فقيه، أحد قادة “ثورة 17 أكتوبر” اللبنانية عن مساهمته في إنتاج فيلم “المخلوع” الذي يتناول معاناة الصحراويين في مخيمات تندوف، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الفيلم أحرج قادة “بوليساريو”أكمل القراءة »
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