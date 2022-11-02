الرياضة
العقود والديون تربك الرجاء
الحافظي ينضم إلى المطالبين بمستحقاتهم قبل اللجوء إلى النزاعات علمت “الصباح”، أن مجموعة من اللاعبين رفضوا تجديد عقودهم مع الرجاء، بسبب مستحقاتهم العالقة، ويصرون على التوصل بها قبل توقيع عقد جديد، في مقدمتهم سفيان بنجديدة ومروان الهدهودي ومحمد الناهيري وزكرياء الهبطي وأنس الزنيتي، الذين تنتهي عقودهم بنهايةأكمل القراءة »
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