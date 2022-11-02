الرياضة
بطل عالمي في جوجيتسو يعلن اعتزاله
حومين طالب بمستحقاته ورهن عودته برحيل المكتب الجامعي أعلن سيف الدين حومين، لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، اعتزاله الدولي، ومقاطعته المشاركة في بطولة العالم، التي تحتضنها الإمارات إلى غاية 9 نونبر الجاري، بسبب تماطل الجامعة الملكية المغربية للعبة في تسوية مستحقاته العالقة منذ 2017. وكشف حومين في تصريحأكمل القراءة »
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