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الرياضة

بطل عالمي في جوجيتسو يعلن اعتزاله

منذ 21 ثانية
حومين طالب بمستحقاته ورهن عودته برحيل المكتب الجامعي أعلن سيف الدين حومين، لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، اعتزاله الدولي، ومقاطعته المشاركة في بطولة العالم، التي تحتضنها الإمارات إلى غاية 9 نونبر الجاري، بسبب تماطل الجامعة الملكية المغربية للعبة في تسوية مستحقاته العالقة منذ 2017. وكشف حومين في تصريحأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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