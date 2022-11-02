وطنية
نصف المغاربة يفضلون ولاية الرجل
رغم ما راكمه المغرب في العقود الأخيرة في مجال حقوق النساء، على مستويات مختلفة، أبرزها الدفع بالنساء إلى شغل المناصب السياسية، ما يزال نصف المغاربة يعتقدون أن الرجل يتفوق على المرأة في القيادة السياسية، لكن الأدهى أن أزيد من ثلث النساء يؤيدن حكم الرجال، ووجودهم في القيادةأكمل القراءة »
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