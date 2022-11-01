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وطنية

مطالب‭ ‬بتعديل‭ ‬الهيكلة‭ ‬الحكومية

منذ دقيقتين
أخنوش‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬مجلس‭ ‬حكومي‭ ‬سابق‭            (‬أرشبف‭)‬
نواب‭ ‬طالبوا‭ ‬بعودة‭ ‬الرياضة‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬لقجع‭ ‬دوليا انتقد‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬الأغلبية‭ ‬والمعارضة،‭ “‬المهندس‭” ‬الذي‭ ‬صنع‭ ‬خريطة‭ ‬الهيكلة‭ ‬الحكومية‭ ‬الحالية،‭ ‬وفيها‭ ‬أقبر‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعليم‭ ‬الأولي‭.‬ وارتفعت‭ ‬أصوات‭ ‬كثيرة‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية،‭ ‬مطالبة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بإدخال‭ ‬تعديلات‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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