وطنية
مطالب بتعديل الهيكلة الحكومية
نواب طالبوا بعودة الرياضة إلى الشباب للحفاظ على ما حققه لقجع دوليا انتقد نواب من الأغلبية والمعارضة، “المهندس” الذي صنع خريطة الهيكلة الحكومية الحالية، وفيها أقبر قطاع الرياضة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي. وارتفعت أصوات كثيرة خلال مناقشة مشروع قانون المالية، مطالبة رئيس الحكومة بإدخال تعديلاتأكمل القراءة »
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