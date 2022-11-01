fbpx
أسواق

تحذيرات‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ “‬دوف‭”‬

منذ 58 ثانية
المنتوج قد يسبب السرطان (خاص)
تم‭ ‬سحبه‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬هيأة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأمريكية‭ ‬أنه‭ ‬ملوث‭ ‬وقد‭ ‬يسبب‭ ‬السرطان‭ ‬ أعلنت‭ ‬هيأة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأمريكية،‭ ‬أن‭ ‬منتوجا‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ “‬دوف‭”‬،‭ ‬ملوث‭ ‬وقد‭ ‬يسبب‭ ‬السرطان‭. ‬وقالت‭ ‬الهيأة‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭ ‬إن‭ ‬المنتوجات‭ ‬موضوع‭ ‬التحذير،‭ ‬سحبت‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 58 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى