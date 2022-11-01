أسواق
تحذيرات من منتجات “دوف”
تم سحبه من الأسواق بعد إعلان هيأة الغذاء والدواء الأمريكية أنه ملوث وقد يسبب السرطان أعلنت هيأة الغذاء والدواء الأمريكية، أن منتوجا يحمل اسم العلامة التجارية “دوف”، ملوث وقد يسبب السرطان. وقالت الهيأة على موقعها الرسمي إن المنتوجات موضوع التحذير، سحبت من مجموعة من الأسواق الدوليةأكمل القراءة »
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