fbpx
وطنية

الغلاء‭ ‬يصل‭ ‬الخدمات‭ ‬البنكية

منذ دقيقتين
لم‭ ‬تقتصر‭ ‬الزيادات‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمحروقات،‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬لتشمل،‭ ‬أيضا،‭ ‬الخدمات‭ ‬البنكية،‭ ‬إذ‭ ‬أقرت‭ ‬البنوك‭ ‬زيادات‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬بعض‭ ‬خدماتها‭ ‬المقدمة‭ ‬إلى‭ ‬زبنائها‭.‬ وسجل‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬خدمة‭ ‬تدبير‭ ‬الحساب‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬9،‭ ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬بطاقات‭ ‬الأداء‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬4‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬وسجل‭ ‬سعر‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى