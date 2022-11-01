وطنية
الغلاء يصل الخدمات البنكية
لم تقتصر الزيادات على أسعار المواد الغذائية والمحروقات، بل امتدت لتشمل، أيضا، الخدمات البنكية، إذ أقرت البنوك زيادات في أسعار بعض خدماتها المقدمة إلى زبنائها. وسجل البنك المركزي زيادة في تكاليف خدمة تدبير الحساب بنسبة 4.9، كما ارتفعت أسعار بطاقات الأداء بنسبة 2.4 في المائة، وسجل سعرأكمل القراءة »
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