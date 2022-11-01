الرياضة
“فوتصال” الدفاع يلتحق بالفريق الأول
طبقا للتوجيهات الجديدة للجامعة الملكية لكرة القدم، الداعية إلى إحداث فرق نسوية وللقاعة والشاطئ، بكل الفرق الوطنية المحترفة، انعقد أخيرا بمركز التكوين التابع للدفاع الحسني الجديدي، الجمع العام الاستثنائي لفرع كرة القدم داخل القاعة، بحضور أعضاء المكتب المسير وبعض المنخرطين وممثلة عن المديرية الإقليمية للتعليم والرياضة، وبعضأكمل القراءة »
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