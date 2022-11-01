الرياضة
الدغمي يحسم طواف بني ملال خنيفرة
فاز أشرف الدغمي من عصبة مراكش آسفي، بالنسخة الأولى لطواف جهة بني ملال خنيفرة للدراجات، الذي اختتم، أول أمس (الأحد)، بإجراء المرحلة الأخيرة التي ربطت بني ملال بخريبكة على مسافة 120 كيلومترا. واحتل الدغمي الرتبة الأولى في الطواف الذي عرف إقامة أربع مراحل، والمنظم من قبل عصبةأكمل القراءة »
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