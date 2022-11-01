وطنية
”فساد” في مناقشة قانون المالية
شنت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، هجوما على المعارضة، التي وصفت بعض المتدخلين باسمها داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بـ “فساد التفكير”، معتبرة أن أعضاء من حزبي “الكتاب” و”المصباح” أغرقوا الجدال في “سوداوية ماكرة”. وأوضحت نائبة رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية،أكمل القراءة »
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