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وطنية

‭”‬فساد‭” ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬

منذ دقيقتين
شنت‭ ‬ياسمين‭ ‬لمغور،‭ ‬النائبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬المعارضة،‭ ‬التي‭ ‬وصفت‭ ‬بعض‭ ‬المتدخلين‭ ‬باسمها‭ ‬داخل‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بـ‭ “‬فساد‭ ‬التفكير‭”‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬حزبي‭ “‬الكتاب‭” ‬و‭”‬المصباح‭” ‬أغرقوا‭ ‬الجدال‭ ‬في‭ “‬سوداوية‭ ‬ماكرة‭”.‬ وأوضحت‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬الفدرالية‭ ‬الوطنية‭ ‬للشبيبة‭ ‬التجمعية،‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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