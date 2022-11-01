الرياضة
خطوة أولى لإناث الجيش في العصبة
حققن أول فوز وتغييرات في مراكز لاعبات بسبب الغيابات تمكن الجيش الملكي من الفوز على سيمبا كوينز التنزاني بهدف لصفر، أول أمس (الأحد) بملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، ضمن مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية. وأحرزت ابتسام جرايدي الهدف الوحيد في المباراةأكمل القراءة »
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