وطنية
التحقيق في تسويق محروقات فاسدة
بنعلي تفتش في عملية تحويل شركة أوربية مخزونها خارج البلاد ستفتح ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحقيقا في ما راج عن بيع شركة أجنبية لمحروقات فاسدة، بعدما تعمدت خلط البنزين بالماء، وهي مختصة في استيراد وتخزين وبيع المحروقات بالمغرب، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأفادتأكمل القراءة »
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