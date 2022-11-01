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أسواق

‭”‬هيلتون‭” ‬يفتتح‭ ‬منتجعا‭ ‬بتغازوت

منذ دقيقة واحدة
افتتحت‭ ‬علامة‭ “‬هيلتون‭”‬،‭ ‬أخيرا،‭ ‬منتجع‭ “‬هيلتون‭ ‬تغازوت‭ ‬باي‭ ‬بيتش‭ ‬ريزورتو‭ ‬سبا‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر،‭ ‬في‭ ‬خليج‭ “‬تغازوت‭”‬،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬أكادير،‭ ‬مع‭ ‬إطلالات‭ ‬خلابة‭ ‬على‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭. ‬ وتمت‭ ‬تسمية‭ ‬المنتجع‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬القرية‭ ‬الأمازيغية‭ ‬الأسطورية‭ ‬تغازوت،‭ ‬وهو‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬المعاصر‭أكمل القراءة »

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