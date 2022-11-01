أسواق
”هيلتون” يفتتح منتجعا بتغازوت
افتتحت علامة “هيلتون”، أخيرا، منتجع “هيلتون تغازوت باي بيتش ريزورتو سبا”، الذي يقع على شاطئ البحر، في خليج “تغازوت”، على بعد 17 كيلومترا من وسط أكادير، مع إطلالات خلابة على المحيط الأطلسي. وتمت تسمية المنتجع على اسم القرية الأمازيغية الأسطورية تغازوت، وهو مزيج من الطراز المعاصرأكمل القراءة »
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